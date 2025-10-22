إغلاق مقلع حجري في منطقة دحوس بكفرنجة

الوكيل الإخباري- أغلقت اللجان المعنية بالصحة والسلامة العامة والبيئة، اليوم الأربعاء، مقلعا حجريا مخالفا في منطقة دحوس بمدينة كفرنجة، بعد ورود شكاوى حول مخالفات بيئية.

وقال متصرف لواء كفرنجة بكر الكعابنة إن قرار الإغلاق جاء بعد تلقي شكاوى متعددة من المواطنين وردت إلى مديرية حماية البيئة في محافظة عجلون والإدارة الملكية لحماية البيئة، تتعلق بمخالفات بيئية للمقلع.