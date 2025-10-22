إغلاق مقلع حجري في منطقة دحوس بكفرنجة

وقال متصرف لواء كفرنجة بكر الكعابنة إن قرار الإغلاق جاء بعد تلقي شكاوى متعددة من المواطنين وردت إلى مديرية حماية البيئة في محافظة عجلون والإدارة الملكية لحماية البيئة، تتعلق بمخالفات بيئية للمقلع.
وأوضح الكعابنة أن المقلع غير مرخّص ويعمل بطريقة غير قانونية، ما تسبب في إغلاق الطريق نتيجة أعمال الحفر العشوائية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والميدانية على البؤر البيئية الساخنة، ولا سيما المقالع المخالفة.
