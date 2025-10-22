الأربعاء 2025-10-22 11:33 م
 

إغلاق مقلع حجري في منطقة دحوس بكفرنجة

الأربعاء، 22-10-2025 11:09 م

الوكيل الإخباري- أغلقت اللجان المعنية بالصحة والسلامة العامة والبيئة، اليوم الأربعاء، مقلعا حجريا مخالفا في منطقة دحوس بمدينة كفرنجة، بعد ورود شكاوى حول مخالفات بيئية.

وقال متصرف لواء كفرنجة بكر الكعابنة إن قرار الإغلاق جاء بعد تلقي شكاوى متعددة من المواطنين وردت إلى مديرية حماية البيئة في محافظة عجلون والإدارة الملكية لحماية البيئة، تتعلق بمخالفات بيئية للمقلع.


وأوضح الكعابنة أن المقلع غير مرخّص ويعمل بطريقة غير قانونية، ما تسبب في إغلاق الطريق نتيجة أعمال الحفر العشوائية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والميدانية على البؤر البيئية الساخنة، ولا سيما المقالع المخالفة.

 
 
