تركيا: ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي

وشددت الخارجية التركية على أن هذه الخطوة الاستفزازية، التي اتُخذت في وقتٍ تتواصل فيه جهود إحلال السلام في غزة، وتهدد الأمن والاستقرار الهشّين أصلًا في المنطقة.
وأشارت إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أرض فلسطينية. ويجب عدم السماح لإسرائيل بفرض الأمر الواقع غير القانوني في الضفة الغربية.
وأضافت الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين الموحدة جغرافيا والمستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، الذي قدمه النائب آفي ماعوز.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
السعودية .. أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيا عاما للمملكة
-
نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ
-
العدل الدولية تلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة
-
روسيا تجري تدريبات نووية ضخمة.. وبوتين يشرف شخصيا عليها
-
تفاصيل مركز التنسيق المدني - العسكري لدعم استقرار غزة
-
ترامب يطالب وزارة العدل بتعويضات قدرها 230 مليون دولار
-
موسكو تؤكد أن التحضيرات لقمة ترامب بوتين "متواصلة"
-
نتنياهو: العالم يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة