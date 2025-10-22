الأربعاء 2025-10-22 11:34 م
 

تركيا: ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي

الأربعاء، 22-10-2025 10:22 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان بشأن محاولة البرلمان الإسرائيلي ضم الضفة الغربية أن خطوة الهيئة العامة للكنيست بضم الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي وهي باطلة ولاغية.اضافة اعلان


وشددت الخارجية التركية على أن هذه الخطوة الاستفزازية، التي اتُخذت في وقتٍ تتواصل فيه جهود إحلال السلام في غزة، وتهدد الأمن والاستقرار الهشّين أصلًا في المنطقة.

وأشارت إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أرض فلسطينية. ويجب عدم السماح لإسرائيل بفرض الأمر الواقع غير القانوني في الضفة الغربية.

وأضافت الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين الموحدة جغرافيا والمستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، الذي قدمه النائب آفي ماعوز.

