موسكو تؤكد أن التحضيرات لقمة ترامب بوتين "متواصلة"

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله "نؤكد أن التحضيرات للقمة متواصلة".
