موسكو تؤكد أن التحضيرات لقمة ترامب بوتين "متواصلة"

الوكيل الإخباري- أكّدت روسيا الأربعاء، أن التحضيرات لقمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب "متواصلة" رغم إعلان الأخير في اليوم السابق أن اللقاء سيُرجأ إلى أجل غير مسمى.

