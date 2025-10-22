الأربعاء 2025-10-22 01:26 م
 

موسكو تؤكد أن التحضيرات لقمة ترامب بوتين "متواصلة"

ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا.
الأربعاء، 22-10-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري-   أكّدت روسيا الأربعاء، أن التحضيرات لقمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب "متواصلة" رغم إعلان الأخير في اليوم السابق أن اللقاء سيُرجأ إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله "نؤكد أن التحضيرات للقمة متواصلة".

 
 
