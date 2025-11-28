الجمعة 2025-11-28 09:36 ص

بوتين يُكذّب أنباء زعمت بتعرّض لافروف للتهميش

بوتين يُكذّب أنباء زعمت بتعرّض لافروف للتهميش
بوتين يُكذّب أنباء زعمت بتعرّض لافروف للتهميش
الجمعة، 28-11-2025 08:21 ص
الوكيل الإخباري-    علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأخبار التي انتشرت مؤخراً وزعمت بأن القيادة الروسية "غير راضية" عن أداء وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووصفها بالهراء.اضافة اعلان


وأكّد الرئيس الروسي أن التقارير الإعلامية التي زعمت بأن وزير الخارجية لافروف تعرّض للتهميش بعد مكالمة هاتفية "غير ناجحة" مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غير صحيحة ولا تتوافق مع الواقع.

في يوم 7 نوفمبر الجاري، علّق المتحدث باسم الكرملين على مزاعم بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد "فقد مكانته"، ووصفها بالكاذبة.

وانتشرت شائعاتٌ حول فقدان وزير الخارجية الروسي مكانته بعد غياب لافروف عن جلسة عقدها رئيس الدولة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي. وزعمت هذه الشائعات كذلك أنه تم استبعاد لافروف من رئاسة الوفد الروسي إلى قمّتي مجموعة العشرين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لاحقاً.

واستشهد مُروّجو هذه الأخبار الكاذبة بإلغاء القمّة الروسية الأمريكية في بودابست كسبب لـ"فقدان لافروف الرضا". وقام هؤلاء بإلقاء اللوم على وزير الخارجية الروسي في ذلك، زاعمين أن محادثة لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدّت إلى إلغاء واشنطن للقمّة.

رداً على ذلك، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التقارير حول "تهميش" لافروف عارية تماماً عن الصحة، مؤكّداً أن لافروف لا يزال يشغل منصبه كوزير لخارجية روسيا.

بدورها، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للقاء لافروف وروبيو، مشيرة إلى أن "هذه القصة الخيالية، في رأيي، تليق بأغاثا كريستي"، مؤكدة أن مثل هذه المقالات، في الواقع، جزء من الحرب الإعلامية التي يشنّها الغرب على روسيا.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الإعلام العبري يكشف تفاصيل إضافية حول عملية بيت جن

عربي ودولي الإعلام العبري يكشف تفاصيل إضافية حول عملية بيت جن

أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً

أسواق ومال أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالمياً

ترامب يصدم العالم بقرار مفاجئ

عربي ودولي ترامب يصدم العالم بقرار مفاجئ .. إليك التفاصيل

بوتين يُكذّب أنباء زعمت بتعرّض لافروف للتهميش

عربي ودولي بوتين يُكذّب أنباء زعمت بتعرّض لافروف للتهميش

أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وغدا

الطقس أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وغدا

الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

عربي ودولي الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

عربي ودولي موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

فلسطين الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة



 
 





الأكثر مشاهدة