 
السبت 2024-10-12 12:02 م
 

بيان بمجلس الأمن: أي هجوم على قوات اليونيفيل انتهاك خطير

عربات عسكرية تابعة لليونيفيل
عربات عسكرية تابعة لليونيفيل
السبت، 12-10-2024 07:31 ص

الوكيل الإخباري- طالبت الدول الـ10 غير دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي  بالوقف الفوري لأي هجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، فيما أثار إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على قوات اليونيفيل أمس الجمعة انتقادات واسعة النطاق من المجتمع الدولي.

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وأعربت الدول الـ10 في بيان صدر فجر اليوم السبت عن "قلقها العميق" بعد هذه الهجمات، واعتبرت أن أي هجوم متعمد على هذه القوات يعد انتهاكا خطيرا للقرار 1701 وللقانون الإنساني الدولي، ودعت في الوقت ذاته إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان والامتثال الصارم للقانون الدولي.


ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان قوات "اليونيفيل" أن اثنين من جنودها أصيبا، جراح أحدهما خطرة، في انفجارين قرب برج للمراقبة بمقرها العام في بلدة الناقورة جنوبي لبنان.


وأضافت اليونيفيل، في بيان أمس الجمعة، أن حادثا ثانيا وقع قرب الخط الأزرق في منطقة اللبونة، جنوبي لبنان، حيث صدمت جرافة إسرائيلية موقعا لليونيفيل، ما أدى إلى انهيار بعض الجدران؛ كما عمدت دبابات إسرائيلية للتحرك في محيط الموقع. واعتبرت اليونيفيل أن هذه الحوادث تضع قواتها في خطر شديد، مشيرة الى أن أي هجوم متعمّد على جنودها يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن.


وأعرب الجيش الإسرائيلي في بيان عن "قلقه العميق إزاء حوادث من هذا النوع"، موضحا أنه "يجري حاليا مراجعة شاملة على أعلى مستويات القيادة لتحديد التفاصيل". وبرر لاحقا أنه أطلق النار باتجاه "تهديد" قرب موقع لليونيفيل.

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