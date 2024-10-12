بيان بمجلس الأمن: أي هجوم على قوات اليونيفيل انتهاك خطير

وأعربت الدول الـ10 في بيان صدر فجر اليوم السبت عن "قلقها العميق" بعد هذه الهجمات، واعتبرت أن أي هجوم متعمد على هذه القوات يعد انتهاكا خطيرا للقرار 1701 وللقانون الإنساني الدولي، ودعت في الوقت ذاته إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان والامتثال الصارم للقانون الدولي.
ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان قوات "اليونيفيل" أن اثنين من جنودها أصيبا، جراح أحدهما خطرة، في انفجارين قرب برج للمراقبة بمقرها العام في بلدة الناقورة جنوبي لبنان.
وأضافت اليونيفيل، في بيان أمس الجمعة، أن حادثا ثانيا وقع قرب الخط الأزرق في منطقة اللبونة، جنوبي لبنان، حيث صدمت جرافة إسرائيلية موقعا لليونيفيل، ما أدى إلى انهيار بعض الجدران؛ كما عمدت دبابات إسرائيلية للتحرك في محيط الموقع. واعتبرت اليونيفيل أن هذه الحوادث تضع قواتها في خطر شديد، مشيرة الى أن أي هجوم متعمّد على جنودها يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن.
وأعرب الجيش الإسرائيلي في بيان عن "قلقه العميق إزاء حوادث من هذا النوع"، موضحا أنه "يجري حاليا مراجعة شاملة على أعلى مستويات القيادة لتحديد التفاصيل". وبرر لاحقا أنه أطلق النار باتجاه "تهديد" قرب موقع لليونيفيل.
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