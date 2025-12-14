أكثر من نصف الألمان يخافون التعبير عن آرائهم

الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج دراسة حديثة أن أكثر من نصف المواطنين الألمان يعتقدون أنهم لا يستطيعون التعبير بحرية عن آرائهم في الوقت الراهن.



وبحسب نتائج دراسة أجرتها شركة Tenor السويسرية، ونشرتها صحيفة "فيلت" الألمانية، يرى 57% من الألمان أن "توخي الحذر" حاليا يوفر السلامة خلال التعبير عن آرائهم.

اضافة اعلان



وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص بين أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، حيث قال "11% فقط من ناخبي الحزب إنهم يشعرون بالحرية في التعبير عن وجهات نظرهم، في حين أكد 89% منهم عكس ذلك".



كما أظهرت الدراسة وجود فوارق جغرافية واضحة، إذ عبر سكان الولايات الفيدرالية الشرقية عن مستوى أعلى من القلق بشأن حرية التعبير، حيث أفاد 64% منهم بوجود مخاوف عند إبداء الرأي.



وفي المقابل، قال 55% من سكان ألمانيا الغربية إنهم يتوخون الحذر عند التعبير عن مواقفهم.



وشارك في الدراسة 1500 شخص، وأُجريت عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، من دون تقديم معلومات حول هامش الخطأ الإحصائي.