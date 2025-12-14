أكثر من نصف الألمان يخافون التعبير عن آرائهم

وبحسب نتائج دراسة أجرتها شركة Tenor السويسرية، ونشرتها صحيفة "فيلت" الألمانية، يرى 57% من الألمان أن "توخي الحذر" حاليا يوفر السلامة خلال التعبير عن آرائهم.
وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص بين أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، حيث قال "11% فقط من ناخبي الحزب إنهم يشعرون بالحرية في التعبير عن وجهات نظرهم، في حين أكد 89% منهم عكس ذلك".
كما أظهرت الدراسة وجود فوارق جغرافية واضحة، إذ عبر سكان الولايات الفيدرالية الشرقية عن مستوى أعلى من القلق بشأن حرية التعبير، حيث أفاد 64% منهم بوجود مخاوف عند إبداء الرأي.
وفي المقابل، قال 55% من سكان ألمانيا الغربية إنهم يتوخون الحذر عند التعبير عن مواقفهم.
وشارك في الدراسة 1500 شخص، وأُجريت عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، من دون تقديم معلومات حول هامش الخطأ الإحصائي.
-
أخبار متعلقة
-
البرد القارس يودي بحياة 9 مهاجرين قرب الحدود المغربية الجزائرية
-
إيران تهاجم غروسي: تكراره للاتهامات لا يغير الواقع
-
شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على بلدة ياطر جنوب لبنان
-
رئيس الوزراء الأسترالي: إطلاق النار في شاطئ بونداي "صادم ومقلق"
-
وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي
-
10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية
-
فرانس برس: منفذ هجوم تدمر كان عنصرًا في الأمن العام السوري
-
غوتيريش يدين الهجوم على قاعدة أممية بالسودان