10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية

وأفادت الشرطة الأسترالية أن عشرة أشخاص قتلوا جراء إطلاق النار الذي وقع الأحد عند شاطئ بونداي في سيدني، من دون أن توضح ما إذا كانت الحصيلة تشمل مطلق النار.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن أحد مطلقي النار كان من بين القتلى، فيما أُصيب 12 شخصا آخرين بجروح.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي
-
فرانس برس: منفذ هجوم تدمر كان عنصرًا في الأمن العام السوري
-
غوتيريش يدين الهجوم على قاعدة أممية بالسودان
-
سوريا.. سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده للشرع
-
قرار هام بشأن تملك العقارات في السعودية
-
مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية
-
غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان
-
مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب قرب البيت الأبيض تنظمها حركة "رفض الفاشية"