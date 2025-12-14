الأحد 2025-12-14 02:11 م

10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية

موقع الحادثة
الأحد، 14-12-2025 01:34 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام أسترالية الأحد بسقوط 10 قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي في منطقة شاطئ "بونداي" الشهير قرب مدينة سيدني.اضافة اعلان


وأفادت الشرطة الأسترالية أن عشرة أشخاص قتلوا جراء إطلاق النار الذي وقع الأحد عند شاطئ بونداي في سيدني، من دون أن توضح ما إذا كانت الحصيلة تشمل مطلق النار.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن أحد مطلقي النار كان من بين القتلى، فيما أُصيب 12 شخصا آخرين بجروح.
 
 


