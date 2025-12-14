وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي

02:02 م

الوكيل الإخباري- أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحداث التي شهدها شاطئ بونداي، واصفا ما حدث بـ "الفظائع التي لا تُغتفر". اضافة اعلان





وأكد ساعر أن ما حدث يمثل مأساة حقيقية للضحايا وتصعيدا خطيرا للكراهية الموجهة ضد الجالية اليهودية في أستراليا.



وأضاف أن "لا مكان في أستراليا لمثل هذا الشر الذي شهدناه ".

