الأحد 2025-12-14 02:10 م

وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي

سيارات الإسعاف في أحد شوارع سيدني بعد حادثة إطلاق نار وقعت في شاطئ بونداي
سيارات الإسعاف في أحد شوارع سيدني بعد حادثة إطلاق نار وقعت في شاطئ بونداي
الأحد، 14-12-2025 02:02 م
الوكيل الإخباري-   أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحداث التي شهدها شاطئ بونداي، واصفا ما حدث بـ "الفظائع التي لا تُغتفر".اضافة اعلان


وأكد ساعر أن ما حدث يمثل مأساة حقيقية للضحايا وتصعيدا خطيرا للكراهية الموجهة ضد الجالية اليهودية في أستراليا.

وأضاف أن "لا مكان في أستراليا لمثل هذا الشر الذي شهدناه ".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سيارات الإسعاف في أحد شوارع سيدني بعد حادثة إطلاق نار وقعت في شاطئ بونداي

عربي ودولي وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي

نه

تكنولوجيا أبل تعيد ضبط شفافية Liquid Glass في iOS 26.2

4

تكنولوجيا تعطل الكمبيوتر لا يعني فقدان بياناتك.. خطوات لاستعادتها بأمان

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله

سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

أخبار الشركات سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

وزارة الطاقة

أخبار محلية اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

موقع الحادثة

عربي ودولي 10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية

نه

فن ومشاهير نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل



 






الأكثر مشاهدة