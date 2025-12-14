رئيس الوزراء الأسترالي: إطلاق النار في شاطئ بونداي "صادم ومقلق"

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأحد، إن إطلاق النار في شاطئ بونداي في سيدني وأسفر عن مقتل 10 أشخاص بحسب الشرطة، "صادم ومقلق".

وأضاف ألبانيزي في بيان نشره مكتبه "الشرطة وأطقم الطوارئ موجودون في المكان ويعملون على إنقاذ الأرواح.. متعاطف مع كل شخص تضرر".