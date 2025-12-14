الأحد 2025-12-14 04:52 م

رئيس الوزراء الأسترالي: إطلاق النار في شاطئ بونداي "صادم ومقلق"

سيارات الإسعاف في أحد شوارع سيدني بعد حادثة إطلاق نار وقعت في شاطئ بونداي
موقع الحادثة
الأحد، 14-12-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأحد، إن إطلاق النار في شاطئ بونداي في سيدني وأسفر عن مقتل 10 أشخاص بحسب الشرطة، "صادم ومقلق".

وأضاف ألبانيزي في بيان نشره مكتبه "الشرطة وأطقم الطوارئ موجودون في المكان ويعملون على إنقاذ الأرواح.. متعاطف مع كل شخص تضرر".


وتابع "أحثّ الأشخاص الموجودين في محيط المكان على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز".

 
 


