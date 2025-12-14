رئيس الوزراء الأسترالي: إطلاق النار في شاطئ بونداي "صادم ومقلق"

وأضاف ألبانيزي في بيان نشره مكتبه "الشرطة وأطقم الطوارئ موجودون في المكان ويعملون على إنقاذ الأرواح.. متعاطف مع كل شخص تضرر".
وتابع "أحثّ الأشخاص الموجودين في محيط المكان على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز".
