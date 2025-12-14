شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على بلدة ياطر جنوب لبنان

وأوضح مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن غارة نفذتها مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل في الجنوب، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء الأسترالي: إطلاق النار في شاطئ بونداي "صادم ومقلق"
-
وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي
-
10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية
-
فرانس برس: منفذ هجوم تدمر كان عنصرًا في الأمن العام السوري
-
غوتيريش يدين الهجوم على قاعدة أممية بالسودان
-
سوريا.. سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده للشرع
-
قرار هام بشأن تملك العقارات في السعودية
-
مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية