بيرو .. السجن 11 عامًا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو

وأضافت "آر بي بي" أن "المحكمة قضت بنفس الحكم على رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، المتحصنة حاليًا في السفارة المكسيكية في ليما".
ووجهت السلطات القضائية تهمة "التآمر ضد الدولة" إلى الرئيس السابق بيدرو كاستيلو بسبب محاولته حل الكونغرس في ديسمبر 2022، والتي اعتبرها القضاء غير دستورية.
وتواجه بيتسي تشافيز تهماً جنائية في القضية ذاتها لدورها المفترض في محاولة حل الكونغرس.
هذا وحكمت محكمة بيروفية في وقت سابق على الرئيس الأسبق مارتن فيزكارا بالسجن 14 عامًا بتهم فساد، ومنعته من تولي أي منصب عام لمدة تسع سنوات، وفقًا لمكتب المدعي العام في البلاد.
ودانت المحكمة فيزكارا البالغ 62 عامًا بتهمة تلقي رشاوى من شركات بناء أثناء توليه منصب حاكم موكيغوا الجنوبية بين عامي 2011 و2014.
روسيا اليوم
