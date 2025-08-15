تجدد الحرائق بريف حماة و 25 فريقاً يشاركون في الإطفاء بالساحل السوري

ونقل التقرير عن السلطات السورية استنفارها فرق إطفاء الحرائق من محافظات عدة وإرسال أكثر من 25 فريقاً مجهزين بعشرات عربات الإطفاء والصهاريج لإخماد هذه الحرائق.
وتكافح فرق الدفاع المدني بالتعاون مع متطوعين من أهالي ريف جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، للتصدي لحرائق واسعة اندلعت في المنطقة، وسط مخاوف من توسع رقعة الحرائق بشكل أكبر وخسارة المزيد من غابات المنطقة.
وتشهد قرى ريف جبلة استنفاراً واسعاً، منذ يوم الأربعاء، للتصدي للحرائق التي امتدت من سهل الغاب بريف حماة إلى قرى بيت ياشوط وعين الشرقية في ريف جبلة، وسط مشاركة شعبية كبيرة في جهود إطفاء الحرائق.
وأعلن الدفاع المدني السوري، مساء الخميس، إخماد فرق الإطفاء 6 حرائق غابات من أصل 10 اندلعت خلال اليومين الماضيين في 4 محافظات إثر ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار في بيان إلى استمرار التعامل مع 4 حرائق أخرى لا تزال مشتعلة، مضيفاً أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء استجابت لـ30 حريقاً في سوريا يوم الأربعاء.
وتابع أن من هذه الحرائق 10 حرائق حراجية كبيرة، أُخمدت الفرق 6 منها، ولا تزال تتعامل مع 4 أخرى، وباقي الحرائق كانت في سيارات ومنازل ومعامل ومحال تجارية.
وقال إبراهيم الحسين، مسؤول برنامج البحث والإنقاذ والإطفاء في الدفاع المدني، إن تهديدات الغطاء النباتي في سوريا لا تزال قائمة بموجة شديدة من الحرائق في عدة مواقع في أرياف كل من حماة وإدلب وحمص واللاذقية وطرطوس.
وأوضح عبد الكافي كيال، مدير الدفاع المدني في اللاذقية، أن وعورة التضاريس والنار التاجية وكثافة الأشجار واشتداد سرعة الرياح مقارنة بالأيام الماضية جعلت الحريق ينتقل بسرعة، وصار من الصعب السيطرة عليه.
وأشار إلى اندلاع بؤر جديدة بعد منطقة كسب باتجاه طريق النبعين والبدروسية، وهي مناطق سبق أن تعرضت لحرائق قبل نحو شهر، مؤكداً أن الجهود تُبذل على مدار الساعة لمنع توسع رقعة النيران.
وأضاف أن فرق الدفاع المدني تتعامل مع الحريق المندلع في منطقتي آرا وكفرته بجبل الأكراد، بمشاركة أكثر من 6 فرق تعمل جاهدة لمنع تمدده، بينما تواصل الفرق عمليات تبريد حرائق سابقة في دير ماما واليمضية والغاب وعناب، وسط استنفار كامل لجميع الكوادر في الدفاع المدني والإطفاء والحراج على مستوى المحافظات لتحقيق السيطرة.
ومع دخول فصل الصيف، شهدت العديد من المحافظات السورية، لا سيما بريف اللاذقية، حرائق حرجية جراء ارتفاع درجات الحرارة، زادت من حدتها وصعوبة إخمادها كثافة الأشجار وسرعة الرياح والجفاف.
وفي يوليو/تموز الماضي، اندلعت حرائق غابات بجبال محافظة اللاذقية استمرت 12 يوماً ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ45 قرية، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.
الجزيرة
-
