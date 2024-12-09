ترامب يتحدث عن حيلة سيتبعها الحزب الديمقراطي للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن أعضاء الحزب الديمقراطي يعتزمون اتباع أسلوب جديد في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لضمان فوزهم.



ووفقا له يعتزم الحز الديمقراطي التخلي عن التصويت الشعبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل دعم نظام التصويت من خلال المجمع الانتخابي فقط.

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وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "يكافح الديمقراطيون بقوة للتخلص من نظام التصويت الشعبي في الانتخابات المقبلة، ويريدون أن تعتمد جميع الانتخابات الرئاسية المستقبلية على الهيئة الانتخابية "المجمع الانتخابي" فقط!".



وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال نظام الأغلبية البسيطة حيث يتم منح المنصب للشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الشعبية، بل يشغل المكتب البيضاوي المرشح الذي يحصل على دعم أغلبية الناخبين في المجمع الانتخابي.



كما أن الفوز بولاية معينة يمنح المرشح العدد المتاح من الأصوات الانتخابية للولاية، حيث تقسمها جميع الولايات باستثناء ولايتين على أساس أن الفائز يحصل على كل شيء.



وقد فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الماضي، بعد أن كان قد تولى الرئاسة الأمريكية بعد انتخابات 2016، ليصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض، بعد انقطاع دام 4 أعوام.



وبينما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ترامب وهنأه، خاطبت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مؤيديها وأقرت بهزيمتها أمام ترامب.



هذا ومن المقرر أن يجري حفل تنصيب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب بتاريخ 20 يناير 2025، وسيبقى الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة إلى ذك الحين.