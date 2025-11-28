ترامب يصدم العالم بقرار مفاجئ .. إليك التفاصيل

كما قال ترامب إنه سينهي "جميع المزايا والإعانات الاتحادية لغير المواطنين في بلدنا".
وتأتي قرارات ترامب بعد يوم من إطلاق أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.
وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل".
وهدد أيضا بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن، و"ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية".
سكاي نيوز
-
