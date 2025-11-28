ترامب يصدم العالم بقرار مفاجئ .. إليك التفاصيل

الجمعة 2025-11-28 09:36 ص

الجمعة، 28-11-2025 08:29 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليق الهجرة بشكل دائم "من جميع دول العالم الثالث"، وذلك حتى "يتعافى النظام الأميريكي بالكامل" وفق تعبيره.اضافة اعلان


كما قال ترامب إنه سينهي "جميع المزايا والإعانات الاتحادية لغير المواطنين في بلدنا".

وتأتي قرارات ترامب بعد يوم من إطلاق أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل".

وهدد أيضا بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن، و"ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية".

