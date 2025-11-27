الخميس 2025-11-27 08:40 ص
 

تعليق العمل في حقل غاز رئيسي بالعراق بعد هجوم بطائرة مسيرة

طائرة مسيّرة. (istockphoto)
طائرة مسيّرة
 
الخميس، 27-11-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   قال مهندسون ومسؤولون في حقل كورمور للغاز بإقليم كردستان العراق الأربعاء إن هجوما بطائرة مسيرة أدى إلى تعليق العمليات في الحقل.اضافة اعلان


ويعد كورمور أحد أكبر حقول الغاز في كردستان العراق، وتسبب الهجوم في انقطاع كبير للتيار الكهربائي بأنحاء الإقليم الواقع شمال العراق.

وقالت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان في بيان مشترك إن "حكومة إقليم كردستان العراق أوقفت تصدير الغاز إلى محطات توليد الطاقة في الإقليم إثر هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمور".

وقال مسؤولون إن انقطاع التيار الكهربائي أثر على مناطق واسعة من الإقليم.
 
 
