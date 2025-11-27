تعليق العمل في حقل غاز رئيسي بالعراق بعد هجوم بطائرة مسيرة

ويعد كورمور أحد أكبر حقول الغاز في كردستان العراق، وتسبب الهجوم في انقطاع كبير للتيار الكهربائي بأنحاء الإقليم الواقع شمال العراق.
وقالت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان في بيان مشترك إن "حكومة إقليم كردستان العراق أوقفت تصدير الغاز إلى محطات توليد الطاقة في الإقليم إثر هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمور".
وقال مسؤولون إن انقطاع التيار الكهربائي أثر على مناطق واسعة من الإقليم.
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن توقف معالجة طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى
-
الكشف عن هوية منفذ الهجوم في واشنطن
-
ترامب يعبر عن تأييده للمرشح المحافظ من أصول فلسطينية عشية انتخابات الرئاسة في هندوراس
-
الأمم المتحدة تبدأ عملية اختيار خليفة غوتيريش وتحث الدول الأعضاء على ترشيح نساء
-
ترامب يصف الهجوم على الحرس الوطني في واشنطن بـ"الإرهابي"
-
نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن
-
أول تعليق من ترامب بعد ما جرى بالقرب من البيت الأبيض
-
مقتل عنصرين من الحرس الوطني بعد استهدافهما قرب البيت الأبيض