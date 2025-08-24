تفشٍ مقلق للكوليرا يرفع الإصابات إلى 7,955 والوفيات إلى 335 في السودان

وتتركز أعلى معدلات الانتشار في منطقة الطويلة التي سجلت 4688 إصابة و76 وفاة، مع وجود 76 حالة حالية في مراكز العزل، منها 46 حالة جديدة سُجلت اليوم. كما سجلت منطقة الروبية 249 إصابة و13 وفاة، منها 15 حالة جديدة اليوم.
وفي منطقة جبل مرة، سجلت قولو 1262 إصابة و51 وفاة، بينما سجلت جلدو 81 إصابة و9 وفيات. في نيرتيتي بلغ العدد التراكمي 71 إصابة و7 وفيات مع تسجيل 9 حالات جديدة اليوم، بينما سجلت روكيرو 145 إصابة و11 وفاة، وفنقا 85 إصابة و3 وفيات.
وفي شرق جبل مرة، سجلت ديرا 149 إصابة و9 وفيات، مع وجود 47 حالة في مراكز العزل، بينما سجلت دابو العمدة 17 إصابة و3 وفيات. في جنوب جبل مرة، سجلت منطقة تيرتي 4 إصابات فقط.
أما مخيمات النازحين، فقد سجل مخيم سورتوني 59 إصابة و8 وفيات، بينما سجل مخيم كلمة 435 إصابة و64 وفاة. في مخيم عطاش بلغ عدد الإصابات 208 حالات و51 وفاة، في حين سجل مخيم دريج 123 إصابة و4 وفيات.
وامتد التفشي إلى شرق دارفور، حيث سجلت منطقة خزان جديد 91 إصابة و18 وفاة. كما وصل المرض إلى زالنجي، حيث سجل مخيما الحميدية والحصاحيصا 75 إصابة ووفاتين، بينما سجل مخيم خمسة دقيق 3 إصابات ووفاة واحدة. وفي منطقة أزوم غرب زالنجي سُجلت 109 إصابات ووفاتان، وفي زالنجي نفسها سُجلت 93 إصابة.
تواجه الجهات الصحية تحديات جسيمة بسبب نقص المستلزمات الطبية ومراكز العزل، بينما تبذل المنظمات الإنسانية والمتطوعون جهودًا كبيرة للحد من انتشار المرض.
ويستمر التفشي في الانتشار بمعدلات غير مسبوقة في مناطق طويلة وجبل مرة وزالنجي ونيالا، مما يشكل تهديدًا صحيًا وإنسانيًا خطيرًا للسكان في هذه المناطق التي تعاني أساسًا من آثار الحرب والنزوح.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
أربعة قتلى و67 جريحا في غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية
-
مصادر أمنية: القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الآونة الأخيرة
-
إعلام عبري ينشر بنود الاتفاق الأمني الإسرائيلي السوري المرتقب
-
سفير فرنسي سابق: عهد هيمنة الغرب ينتهي
-
مصر تستعد لإعلان اكتشاف ضخم من الذهب في حلايب وشلاتين
-
ألمانيا.. ميرتس يدعو إلى انتخاب امرأة لمنصب رئيس الجمهورية في العام 2027
-
فانس: لن نفرض رسوما جديدة على الصين بسبب روسيا
-
المستشار الألماني يحذر من أسابيع وشهور حاسمة