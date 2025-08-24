قناة عبرية تتحدث عن استعدادات لزيارة ترامب إلى إسرائيل وتكشف عن موعدها

الوكيل الإخباري- قالت قناة "I24 News" العبرية، إن اتصالات أولية تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب، في بداية شهر ديسمبر.



وأفاد المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل مساء الأحد، بأن مصادر إسرائيلية وأمريكية أكدت وجود هذه الاتصالات.

اضافة اعلان