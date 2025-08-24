قناة عبرية تتحدث عن استعدادات لزيارة ترامب إلى إسرائيل وتكشف عن موعدها

وأفاد المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل مساء الأحد، بأن مصادر إسرائيلية وأمريكية أكدت وجود هذه الاتصالات.
وأشار المصدر إلى ـنه إذا تمت الزيارة بالفعل فستكون هذه الأولى له إلى إسرائيل في ولايته الثانية في المنصب.
