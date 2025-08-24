الإثنين 2025-08-25 01:30 ص
 

قناة عبرية تتحدث عن استعدادات لزيارة ترامب إلى إسرائيل وتكشف عن موعدها

الأحد، 24-08-2025 11:42 م

الوكيل الإخباري- قالت قناة "I24 News" العبرية، إن اتصالات أولية تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب، في بداية شهر ديسمبر.

وأفاد المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل مساء الأحد، بأن مصادر إسرائيلية وأمريكية أكدت وجود هذه الاتصالات.

وأشار المصدر إلى ـنه إذا تمت الزيارة بالفعل فستكون هذه الأولى له إلى إسرائيل في ولايته الثانية في المنصب.

 

 
 
