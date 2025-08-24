وكان قد أعلن سابقا القضاء على مجموعة مشغلي الطائرات المسيرة التابعة للقوات الخاصة الأوكرانية بقيادة إيليا بيليك "هولاندييتس" بضربة من طائرات مسيرة من نوع FPV في منطقة نيكولسكوي بمحافظة سومي.
وقال المصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "في نفس اليوم، وفي المنطقة السكنية ذاتها، تم القضاء على عضو آخر في المجموعة - مشغل الطائرات المسيرة أناتولي دوتكا من محافظة إيفانو-فرانكيفسك. وقد خرجت جنازته أمس".
بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصدر، تم دفن فلاديمير شيرباتشينكو، عضو الوحدة الذي يحمل النداء "سيريوس"، في سومي.
