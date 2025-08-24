الأحد 2025-08-24 11:34 م
 

مصادر أمنية: القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الآونة الأخيرة

ل
أرشيفية
 
الأحد، 24-08-2025 10:40 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الفترة الأخيرة، كما يتضح من جنازات مقاتليها في مدن مختلفة.

وكان قد أعلن سابقا القضاء على مجموعة مشغلي الطائرات المسيرة التابعة للقوات الخاصة الأوكرانية بقيادة إيليا بيليك "هولاندييتس" بضربة من طائرات مسيرة من نوع FPV في منطقة نيكولسكوي بمحافظة سومي.

اضافة اعلان


وقال المصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "في نفس اليوم، وفي المنطقة السكنية ذاتها، تم القضاء على عضو آخر في المجموعة - مشغل الطائرات المسيرة أناتولي دوتكا من محافظة إيفانو-فرانكيفسك. وقد خرجت جنازته أمس".


بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصدر، تم دفن فلاديمير شيرباتشينكو، عضو الوحدة الذي يحمل النداء "سيريوس"، في سومي.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي

أربعة قتلى و67 جريحا في غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية

عربي ودولي أربعة قتلى و67 جريحا في غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية

تفشٍ مقلق للكوليرا يرفع الإصابات إلى 7,955 والوفيات إلى 335 في السودان

عربي ودولي تفشٍ مقلق للكوليرا يرفع الإصابات إلى 7,955 والوفيات إلى 335 في السودان

1395 شكوى تتعلق بالانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة في 7 أشهر

أخبار محلية 1395 شكوى تتعلق بالانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة في 7 أشهر

ل

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة/7 استقبل 26 ألف حالة منذ 17 تموز الماضي

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين بلدية غرب إربد ونقابة الصحفيين في الشمال

ل

عربي ودولي مصادر أمنية: القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الآونة الأخيرة

ولي العهد وبن سلمان يحضران حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية

أخبار محلية ولي العهد وبن سلمان يحضران حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية



 
 





الأكثر مشاهدة