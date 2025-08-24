ميرتس: على ألمانيا البحث عن شركاء تجاريين جدد

وقال ميرتس خلال يوم الأبواب المفتوحة في برلين، والذي نظمته الحكومة الألمانية: "كيف يُمكننا إدارة التجارة العالمية إذا لم يعد الأمريكيون، على سبيل المثال، مستعدين للالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية؟".
وأضاف: "علينا البحث عن شركاء في العالم يشاطروننا وجهات نظرنا".
وتابع ميرتس: "نحن بحاجة إلى علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة ومن الممكن الانفصال بسهولة". مشيرا إلى أن فرص التجارة قد تُفتح في أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، وستكون ذات منفعة متبادلة و"علينا مواصلة هذا المسار".
وتعاني ألمانيا القوة الصناعية الأوروبية وأكبر مصدر لها، من ارتفاع مُستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات الرسوم الجمركية الأمريكية.
-
أخبار متعلقة
-
فرنسا.. خسارة ما يصل إلى 80% من محاصيل الطماطم في أوكسيتانيا
-
إيران تدين الهجوم الإسرائيلي على البنية التحتية المدنية في اليمن
-
قناة عبرية تتحدث عن استعدادات لزيارة ترامب إلى إسرائيل وتكشف عن موعدها
-
أربعة قتلى و67 جريحا في غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية
-
تفشٍ مقلق للكوليرا يرفع الإصابات إلى 7,955 والوفيات إلى 335 في السودان
-
مصادر أمنية: القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الآونة الأخيرة
-
إعلام عبري ينشر بنود الاتفاق الأمني الإسرائيلي السوري المرتقب
-
سفير فرنسي سابق: عهد هيمنة الغرب ينتهي