ميرتس: على ألمانيا البحث عن شركاء تجاريين جدد

الوكيل الإخباري- أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا يجب أن تخرج من إطار اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتبحث عن شركاء تجاريين جدد في السنوات المقبلة.



وقال ميرتس خلال يوم الأبواب المفتوحة في برلين، والذي نظمته الحكومة الألمانية: "كيف يُمكننا إدارة التجارة العالمية إذا لم يعد الأمريكيون، على سبيل المثال، مستعدين للالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية؟".

وأضاف: "علينا البحث عن شركاء في العالم يشاطروننا وجهات نظرنا".



وتابع ميرتس: "نحن بحاجة إلى علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة ومن الممكن الانفصال بسهولة". مشيرا إلى أن فرص التجارة قد تُفتح في أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، وستكون ذات منفعة متبادلة و"علينا مواصلة هذا المسار".



وتعاني ألمانيا القوة الصناعية الأوروبية وأكبر مصدر لها، من ارتفاع مُستمر في تكاليف الطاقة واضطرابات الرسوم الجمركية الأمريكية.

RT