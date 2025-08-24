الأحد 2025-08-24 11:33 م
 

أربعة قتلى و67 جريحا في غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية

الأحد، 24-08-2025 11:22 م
الوكيل الإخباري-  قتل أربعة أشخاص وأصيب 67 آخرون الأحد في غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت بنى تحتية للطاقة في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.اضافة اعلان


وأظهرت صور كرة نار كبيرة تضئ السماء فوق العاصمة، مخلّفة عمود دخان أسود كثيف.

وكانت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن أفادت بوقوع "عدوان صهيوني على العاصمة صنعاء"، في استمرار للمواجهة المستمرة منذ أشهر بين المتمردين المدعومين من إيران وإسرائيل.

وأوضحت أنّ الغارات استهدفت "محطة شركة النفط بشارع الستين في صنعاء" و"محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء"، فيما أفاد مصدر أمني حوثي فرانس برس بأنّ الهجوم استهدف "مبنى أمن أمانة العاصمة وسط صنعاء".

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي على منصة إكس "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 71 مواطنا يمنياً منهم 4 شهداء في حصيلة شبه نهائية" للقصف على محطة الكهرباء ومحطة شركة النفط في صنعاء.

وكانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين أعلنت في حصيلة سابقة عن سقوط قتيلين و35 جريحا في الغارات الإسرائيلية.
 
 
