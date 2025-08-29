توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في إحدى قرى ريف القنيطرة

وبحسب الوكالة فإن أجواء محافظة القنيطرة تشهد تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي فوق مناطق متفرقة من المحافظة.
ونفذت قوات الاحتلال عملية مداهمة في قرية رويحينة بريف القنيطرة، الخميس، واعتقلت شابين.
وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها وتوغلها في مناطق الجنوب السوري مجتازة الشريط الحدودي وخط وقف إطلاق النار، بذرائع التفتيش عن أسلحة وعناصر مرتبطة بجهات خارجية.
ويأتي التوغل الأخير بعد اعتداءات متكررة على الأراضي السورية خلال الأيام الماضية، آخرها الهجوم الجوي للاحتلال الإسرائيلي على منطقة الكسوة في ريف دمشق، التي أدت إلى استشهاد عناصر من الجيش السوري.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: إلغاء ترخيص عمل القنصلية البولندية في كالينينغراد
-
إسرائيل: الاعتراف بدولة فلسطينية يعرقل مفاوضات غزة
-
إسرائيل تعلّق على إصابة جنود لبنانيين بانفجار مسيّرة
-
قاضٍ أمريكي يرفض طلباً سعودياً بصد دعاوى 11 سبتمبر
-
الدفاع الروسية: إسقاط 54 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
غوتيريش يطالب بحل الملف النووي الإيراني دبلوماسيا
-
مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي لمساعدة السودانيين
-
الأميركيون ودعم إسرائيل .. استطلاع يكشف تحولًا في المواقف