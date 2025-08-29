الجمعة 2025-08-29 04:55 م
 

توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في إحدى قرى ريف القنيطرة

آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا
آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا
 
الجمعة، 29-08-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري-   توغلت عدد من آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، حيث داهمت منزلاً وقامت بتفتيشه، وفقا لما أفادت به الإخبارية السورية.اضافة اعلان


وبحسب الوكالة فإن أجواء محافظة القنيطرة تشهد تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي فوق مناطق متفرقة من المحافظة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية مداهمة في قرية رويحينة بريف القنيطرة، الخميس، واعتقلت شابين.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها وتوغلها في مناطق الجنوب السوري مجتازة الشريط الحدودي وخط وقف إطلاق النار، بذرائع التفتيش عن أسلحة وعناصر مرتبطة بجهات خارجية.

ويأتي التوغل الأخير بعد اعتداءات متكررة على الأراضي السورية خلال الأيام الماضية، آخرها الهجوم الجوي للاحتلال الإسرائيلي على منطقة الكسوة في ريف دمشق، التي أدت إلى استشهاد عناصر من الجيش السوري.
 
 
