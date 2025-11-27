خامنئي ينفي توجيه أي رسالة غير مباشرة إلى واشنطن

وفي حديثه عن التطورات العسكرية، قال المرشد الإيراني إن بلاده تعرضت في حرب الـ12 يوماً لعدوان من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه أكد أن الطرفين "تعرضا للفشل وعادا بيدٍ خاوية، ولم يصلا إلى أي هدف من أهدافهما".
وأضاف أن "الكيان كان يخطط منذ 20 عاماً للحرب على إيران، لكنه عاد بيدٍ خاوية، وفشل الكيان وكذلك أميركا"، مشيراً إلى أن إيران تكبدت خسائر كبيرة وفقدت عدداً من الأحبة، واصفاً ذلك بأنه "طبيعة الحروب".
سكاي نيوز
