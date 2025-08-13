ردا على نتنياهو.. بيان شديد اللهجة صادر عن المملكة العربية السعودية

وقالت الوزارة في بيان: "تحذر المملكة المجتمع الدولي من إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة، التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا".
