روسيا تستعد لاختبار طراد "الأدميرال ناخيموف" المحدّث

وأشار مصدر مطلع في مجال صناعة السفن العسكرية الروسية للوكالة إلى أن عمليات تحديث الطراد الصاروخي الثقيل "الأدميرال ناخيموف" شارفت على الانتهاء في مصنع "سيفماش" الروسي، ومن المفترض أن تبدأ عمليات الاختبار البحرية على الطراد قريبا.
وقال المصدر:"في الأيام القليلة القادمة سيغادر الطراد الرصيف المائي التابع للمصنع، وسيتجه إلى البحر ليخضع لاختبارات، تستمر لأيام، وخلالها لن يتم تشغيل المفاعلات النووية الموجودة فيه، بل ستستخدم محركات دفع مساعدة... عملية تشغيل المفاعلات ستبدأ بعد انتهاء هذه المرحلة من الاختبارات وعودة الطراد إلى المصنع".
وكانت الشركة المتحدة الروسية لصناعة السفن قد ذكرت في 15 نوفمبر الجاري أن عمليات تحديث طراد "الأدميرال ناخيموف" تجري وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، وأن الطراد سيخضع للتجارب البحرية قبل نهاية العام الجاري.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طراد "الأدميرال ناخيموف" وفي إطار عمليات التحديث حصل على أحدث المعدات والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، منها صواريخ "زيركون"، ومنصات لإطلاق صواريخ Oniks وKalibr-NK المجنحة.
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