زلزال يهز البحر الكاريبي وتحذيرات من تسونامي

وبحسب موقع "سي إن إن" نيوز، ذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى ثلاثة أمتار على السواحل الكوبية، بينما قد تبلغ الموجات متراً واحداً في هندوراس وجزر كايمان، مما يزيد من مخاطر الفيضانات الساحلية.
ويمتد البحر الكاريبي على مساحة تقارب 2.75 مليون كيلومتر مربع، ويحده من الشمال جزر الأنتيل الكبرى ومن الجنوب أمريكا الجنوبية. ويشتهر بمياهه الفيروزية وشعابه المرجانية الغنية وجزره التي تعد وجهة سياحية عالمية. ولكنه يقع أيضاً ضمن منطقة زلزالية نشطة بسبب تقاطع الصفائح التكتونية، ما يجعله عرضة للزلازل والتسونامي.
وخلال العقود الماضية، شهدت المنطقة العديد من الكوارث الطبيعية، أبرزها زلزال هايتي المدمر عام 2010 الذي أودى بحياة مئات الآلاف.
بترا
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