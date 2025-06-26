الخميس 2025-06-26 02:31 ص
 

زيلينسكي يوقّع مع مجلس أوروبا اتفاقية لإنشاء محكمة خاصة للنظر في "جريمة العدوان" الروسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الخميس، 26-06-2025 01:55 ص
الوكيل الإخباري-   وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، اتفاقية مع مجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية المولجة تعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية وسيادة القانون، لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين عن الغزو الروسي لبلاده.اضافة اعلان


والمحكمة التي أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون إنشاءها في 9 أيار في مدينة لفيف الأوكرانية، ترمي إلى النظر في "جريمة العدوان"، وهو أمر خارج صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.

ونظريا يمكن لهذه المحكمة مقاضاة كبار المسؤولين الروس عن الحرب على أوكرانيا، وصولا إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

ويضم مجلس أوروبا وهو الجهة المراقبة للحقوق والديموقراطية في القارة، 46 دولة عضوا بينها أوكرانيا. وطُردت روسيا منه في 2022 بعيد هجومها على أوكرانيا.
 
gnews

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