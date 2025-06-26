زيلينسكي يوقّع مع مجلس أوروبا اتفاقية لإنشاء محكمة خاصة للنظر في "جريمة العدوان" الروسي

والمحكمة التي أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون إنشاءها في 9 أيار في مدينة لفيف الأوكرانية، ترمي إلى النظر في "جريمة العدوان"، وهو أمر خارج صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.
ونظريا يمكن لهذه المحكمة مقاضاة كبار المسؤولين الروس عن الحرب على أوكرانيا، وصولا إلى الرئيس فلاديمير بوتين.
ويضم مجلس أوروبا وهو الجهة المراقبة للحقوق والديموقراطية في القارة، 46 دولة عضوا بينها أوكرانيا. وطُردت روسيا منه في 2022 بعيد هجومها على أوكرانيا.
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