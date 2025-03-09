سلطات بنما تطلق سراح مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطات بنما سراح العشرات من المهاجرين، الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وذلك بعد وصولهم إلى أراضيها في إطار سياسة الهجرة الأمريكية الجديدة.



وتمت عملية إطلاق سراح المهاجرين أمس السبت بعد أن تم احتجازهم لأسابيع في معسكر ناءٍ، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة وأبلغتهم أن أمامهم 30 يوما لمغادرة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

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وقالت سلطات بنما إن المرحلين سيكون لديهم خيار تمديد إقامتهم 60 يوما، إذا احتاجوا إلى ذلك.



وكان المرحلون، الذي ينتمي معظمهم إلى دول آسيوية، جزءا من اتفاق تم إبرامه بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنما وكوستاريكا، في محاولة من الحكومة الأمريكية لتسريع عمليات الترحيل.



وأرسلت الإدارة مئات الأشخاص، الكثير منهم عائلات لديها أطفال، إلى الدولتين الواقعتين في أمريكا الوسطى كمحطة توقف بينما تعمل السلطات على تنظيم طريقة لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.



ووصف منتقدون هذه الخطوة بأنها "وسيلة للولايات المتحدة لتصدير عملية الترحيل الخاصة بها".



وكانت بنما قد تعرضت لضغط من منظمات حقوقية بسبب احتجاز المهاجرين بدون جوزات سفرهم وهواتفهم المحمولة في ظل ظروف صعبة.