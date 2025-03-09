سلطات بنما تطلق سراح مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة

وتمت عملية إطلاق سراح المهاجرين أمس السبت بعد أن تم احتجازهم لأسابيع في معسكر ناءٍ، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة وأبلغتهم أن أمامهم 30 يوما لمغادرة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.
وقالت سلطات بنما إن المرحلين سيكون لديهم خيار تمديد إقامتهم 60 يوما، إذا احتاجوا إلى ذلك.
وكان المرحلون، الذي ينتمي معظمهم إلى دول آسيوية، جزءا من اتفاق تم إبرامه بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنما وكوستاريكا، في محاولة من الحكومة الأمريكية لتسريع عمليات الترحيل.
وأرسلت الإدارة مئات الأشخاص، الكثير منهم عائلات لديها أطفال، إلى الدولتين الواقعتين في أمريكا الوسطى كمحطة توقف بينما تعمل السلطات على تنظيم طريقة لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ووصف منتقدون هذه الخطوة بأنها "وسيلة للولايات المتحدة لتصدير عملية الترحيل الخاصة بها".
وكانت بنما قد تعرضت لضغط من منظمات حقوقية بسبب احتجاز المهاجرين بدون جوزات سفرهم وهواتفهم المحمولة في ظل ظروف صعبة.
-
أخبار متعلقة
-
قلق في مصر بعد انتشار أمراض تنفسية ومسؤول يُعلق
-
على رأسها الأردن .. سيول وضباب وطقس غير مستقر في 11 دولة عربية
-
"المرصد السوري": قوة إسرائيلية تتوغل في ريفي درعا والقنيطرة
-
رامي مخلوف يوجه رسالة لبشار الأسد ويتحدث عن عودته
-
هل قاد تلميذ ماهر الأسد معركة الساحل السوري ؟
-
الخارجية الأميركية: لن نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران
-
الإعصار ألفريد يحرم نحو 330 ألف منزل من الكهرباء في أستراليا
-
واشنطن: لن نسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية