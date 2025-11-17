بيان فلسطيني يحذر من "الوصاية الأميركية" على قطاع غزة

12:44 ص

الوكيل الإخباري- حذرت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، الأحد، من خطورة مشروع القرار الأميركي لإدارة القطاع، مرحبة في الوقت نفسه بالنموذج العربي الإسلامي المقترح في هذا الصدد.





وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا جاء فيه أن "النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة قطاع غزة يمثل الخيار الأكثر قبولًا".



وحذرت الفصائل من مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، واعتبرت أنه "يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع".



كما حذرت أيضًا من "خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة".



وشدد البيان على "رفض أي بند في مشروع القرار الأميركي يتعلق بنزع سلاح غزة، أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة".



