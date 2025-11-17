الإثنين 2025-11-17 06:01 ص
 

ترامب: ربما نجري بعض المناقشات مع الرئيس الفنزويلي مادورو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 
الوكيل الإخباري-   ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان إجراء محادثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادور، وذلك عقب إعلان واشنطن أنها تخطط لتصنيف عصابة مخدرات تزعم أن مادورو يقودها "منظمة إرهابية أجنبية".اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا "ربما نجري بعض المناقشات مع مادورو، وسنرى ما الذي ستكون عليه النتيجة"، مضيفا "أنهم يرغبون بالحوار".
 
 
