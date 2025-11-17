الإثنين 2025-11-17 01:22 ص
 

الإكوادور تعلن القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في إسبانيا بعد تزوير وفاته

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا القبض على ويلمر تشافاريا، المعروف باسم "بيبو"، أحد أخطر تجار المخدرات المطلوبين، في مدينة ملقا الإسبانية بعد سنوات من تزوير شهادة وفاته واختفائه.

جاء القبض في عملية مشتركة بين الشرطة الإسبانية والسلطات الإكوادورية، حيث يُعتقد أن تشافاريا هو زعيم مجموعة "لوس لوبوس" لتهريب المخدرات التي تضم نحو 8 آلاف مقاتل، والتي صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا منظمة إرهابية.

وكشف نوبوا أن تشافاريا زور شهادة وفاة في عام 2021 خلال جائحة كوفيد-19، وحصل على هوية جديدة وانتقل إلى إسبانيا، حيث كان "ينسق شحنات المخدرات، ويأمر بالاغتيالات، ويدير عمليات ابتزاز ضد مناجم الذهب في الإكوادور".


يأتي هذا في وقت تشهد فيه الإكوادور، التي كانت تعد من أكثر دول أمريكا الجنوبية استقرارا في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ارتفاعا حادا في حوادث القتل والجرائم العنيفة.


وقد أصبحت البلاد نقطة عبور رئيسية للكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين، حيث هاجمت عصابات تهريب المخدرات مرشحين رئاسيين ومسؤولين محليين وصحفيين في صراعها للسيطرة على الموانئ والمدن الساحلية.


ويصوت الإكوادوريون حاليا في استفتاء من أربعة أجزاء، يشمل مسألة تعديل دستور البلاد للسماح للدول الأجنبية بإقامة قواعد عسكرية في الإكوادور لمكافحة الجريمة، في خطوة تعتبر جزءا من الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

 

