الإكوادور تعلن القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في إسبانيا بعد تزوير وفاته

جاء القبض في عملية مشتركة بين الشرطة الإسبانية والسلطات الإكوادورية، حيث يُعتقد أن تشافاريا هو زعيم مجموعة "لوس لوبوس" لتهريب المخدرات التي تضم نحو 8 آلاف مقاتل، والتي صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا منظمة إرهابية.
وكشف نوبوا أن تشافاريا زور شهادة وفاة في عام 2021 خلال جائحة كوفيد-19، وحصل على هوية جديدة وانتقل إلى إسبانيا، حيث كان "ينسق شحنات المخدرات، ويأمر بالاغتيالات، ويدير عمليات ابتزاز ضد مناجم الذهب في الإكوادور".
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الإكوادور، التي كانت تعد من أكثر دول أمريكا الجنوبية استقرارا في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ارتفاعا حادا في حوادث القتل والجرائم العنيفة.
وقد أصبحت البلاد نقطة عبور رئيسية للكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين، حيث هاجمت عصابات تهريب المخدرات مرشحين رئاسيين ومسؤولين محليين وصحفيين في صراعها للسيطرة على الموانئ والمدن الساحلية.
ويصوت الإكوادوريون حاليا في استفتاء من أربعة أجزاء، يشمل مسألة تعديل دستور البلاد للسماح للدول الأجنبية بإقامة قواعد عسكرية في الإكوادور لمكافحة الجريمة، في خطوة تعتبر جزءا من الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان فلسطيني يحذر من "الوصاية الأميركية" على قطاع غزة
-
لا إقامة دائمة قبل 20 عاما.. بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء
-
رئيس وزراء اليونان يبحث مع زيلينسكي التعاون في تطوير مسيرات جوية
-
اجتماع مصري - أمريكي يحدد مصير مركز القوات الدولية لغزة
-
مقتل طفل وفتاة وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار مروّع بأمريكا
-
مصر.. تحرّك رسمي لإنقاذ مواطنة مصرية محتجزة مع طفلتها في الإمارات
-
دول الكاريبي وإفريقيا تطالب بريطانيا بالمساءلة والتعويضات عن تجارة الرق
-
مصرع أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي في منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية