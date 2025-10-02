الخميس 2025-10-02 08:34 ص
 

سلطنة عمان تفرض حظرا على استيراد جميع أنواع المياه المعبأة الآتية من إيران

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشرطة العمانية، الأربعاء، عن وفاة مواطن عماني ومقيمة إثر تلوث المياه بولاية السويق.

وتوفيت الوافدة يوم 29 سبتمبر الماضي، فيما توفي المواطن يوم 1 أكتوبر الجاري، بعد دخوله المستشفى بسبب التسمم مع عائلته.

وجاء التسمم نتيجة شرب مياه معبأة في زجاجات مصدرها إيران وتحمل العلامة التجارية "أورانوس ستار".

وبدأت السلطات بسحب جميع زجاجات المياه ذات العلامة التجارية نفسها من الأسواق، وفرضت حظرا على استيراد جميع أنواع المياه المعبأة الآتية من إيران.

 
 
