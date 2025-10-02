سلطنة عمان تفرض حظرا على استيراد جميع أنواع المياه المعبأة الآتية من إيران

وجاء التسمم نتيجة شرب مياه معبأة في زجاجات مصدرها إيران وتحمل العلامة التجارية "أورانوس ستار".
وبدأت السلطات بسحب جميع زجاجات المياه ذات العلامة التجارية نفسها من الأسواق، وفرضت حظرا على استيراد جميع أنواع المياه المعبأة الآتية من إيران.
