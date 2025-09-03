شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة ياطر اللبنانية

وأفاد المركز بأن قوات الاحتلال أطلقت النار من منطقة رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة جبل سدانة الواقعة في أطراف بلدة شبعا الحدودية.
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر على المناطق الجنوبية من لبنان، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.
