"شي إن" تثير الجدل مجددا بسبب منتجاتها.. تقرير يحذر من سموم كيميائية قاتلة

وأوضحت المنظمة البيئية بفرعها الألماني في بيان أنه "من بين 56 قطعة ملابس خضعت للتحليل، كانت 18 قطعة تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بعضها تجاوز بكثير الحدود الموضوعة بموجب القواعد الأوروبية".
وأوضحت مديرة معهد بريمن البيئي أولريكه سييمرز التي حللت الملابس، في فيديو نُشر على موقع غرينبيس الإلكتروني "هناك خطر أن يضع الأطفال (المواد الموجودة في الملابس) في أفواههم أو يلعبوا بها أو حتى يبتلعوها".
وبسبب الغسيل، تنتهي هذه المواد أيضا في الأنهار والتربة والسلسلة الغذائية.
وكانت المنظمة غير الحكومية قد حذرت العام 2022 من وجود مواد كيميائية خطرة في منتجات "شي إن".
وقالت "شي إن" ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إنها ستُزيل من الأسواق عالميا أي منتجات "ترصد" وجود مواد خطرة فيها كـ"إجراء احترازي".
