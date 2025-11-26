"شي إن" تثير الجدل مجددا بسبب منتجاتها.. تقرير يحذر من سموم كيميائية قاتلة

الوكيل الإخباري- خلص تقرير نشرته منظمة "غرينبيس"، إلى أن الملابس المباعة عبر منصة "شي إن" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية خطرة تتجاوز الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي.



وأوضحت المنظمة البيئية بفرعها الألماني في بيان أنه "من بين 56 قطعة ملابس خضعت للتحليل، كانت 18 قطعة تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بعضها تجاوز بكثير الحدود الموضوعة بموجب القواعد الأوروبية".

لاحظت المنظمة غير الحكومية وجود الفثالات (ملدنات) ومركّبات PFAS (المعروفة بـ"المواد الكيميائية الأبدية") في هذه الملابس المباعة عبر "شي إن"، وهي مواد مقاومة للماء والبقع وتُعتبر ملوّثات دائمة.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن هذه المواد السامة المحتملة مرتبطة بأمراض مختلفة، بينها السرطان، واضطرابات في الإنجاب والنمو لدى الأطفال، وضعف في الجهاز المناعي.