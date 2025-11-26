الأربعاء 2025-11-26 11:20 ص
 

"شي إن" تثير الجدل مجددا بسبب منتجاتها.. تقرير يحذر من سموم كيميائية قاتلة

"شي إن" تثير الجدل مجددا بسبب منتجاتها.. تقرير يحذر من سموم كيميائية قاتلة
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-11-2025 07:58 ص

الوكيل الإخباري-   خلص تقرير نشرته منظمة "غرينبيس"، إلى أن الملابس المباعة عبر منصة "شي إن" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية خطرة تتجاوز الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المنظمة البيئية بفرعها الألماني في بيان أنه "من بين 56 قطعة ملابس خضعت للتحليل، كانت 18 قطعة تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بعضها تجاوز بكثير الحدود الموضوعة بموجب القواعد الأوروبية".

لاحظت المنظمة غير الحكومية وجود الفثالات (ملدنات) ومركّبات PFAS (المعروفة بـ"المواد الكيميائية الأبدية") في هذه الملابس المباعة عبر "شي إن"، وهي مواد مقاومة للماء والبقع وتُعتبر ملوّثات دائمة.

 

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن هذه المواد السامة المحتملة مرتبطة بأمراض مختلفة، بينها السرطان، واضطرابات في الإنجاب والنمو لدى الأطفال، وضعف في الجهاز المناعي.

 

وأضافت غرينبيس أن هذه المواد تدخل الجسم عبر الجلد واستنشاق الألياف، مشيرة إلى أن الاختبارات شملت أيضا ملابس للأطفال.

وأوضحت مديرة معهد بريمن البيئي أولريكه سييمرز التي حللت الملابس، في فيديو نُشر على موقع غرينبيس الإلكتروني "هناك خطر أن يضع الأطفال (المواد الموجودة في الملابس) في أفواههم أو يلعبوا بها أو حتى يبتلعوها".

وبسبب الغسيل، تنتهي هذه المواد أيضا في الأنهار والتربة والسلسلة الغذائية.

وكانت المنظمة غير الحكومية قد حذرت العام 2022 من وجود مواد كيميائية خطرة في منتجات "شي إن".

وقالت "شي إن" ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إنها ستُزيل من الأسواق عالميا أي منتجات "ترصد" وجود مواد خطرة فيها كـ"إجراء احترازي".

 

 
 
