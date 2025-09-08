شي جين بينغ يدعو إلى دعم التعددية ونظام عالمي عادل

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة "بريكس" إلى دعم التعددية وضمان نظام عالمي عادل والحفاظ على التعاون على أساس المنفعة المتبادلة.



وقال شي جين بينغ خلال قمة "بريكس" الافتراضية، يوم الاثنين: "في هذه المرحلة الحرجة ينبغي على دول "بريكس"، التي تقف في طليعة الجنوب العالمي، أن تعمل بروح الانفتاح والشمول والتعاون المربح للجميع، وأن تدافع بشكل مشترك عن التعددية ونظام التجارة متعدد الأطراف، وأن تعزز تعاون "بريكس الكبرى"، وتقيم مجتمعا ذا مصير مشترك للبشرية"، حسبما نقلت عنه وكالة "شينخوا".



ودعا الرئيس الصيني دول "بريكس" إلى التمسك بالتعددية للدفاع عن النزاهة والعدالة الدوليتين وحماية النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرته تحت مسمى "الحوكمة العالمية" التي تهدف إلى حث جميع الدول على العمل المشترك من أجل بناء "نظام عالمي أكثر عدالة".

وأشار شي جين بينغ كذلك إلى ضرورة تفعيل بناء "اقتصاد عالمي مفتوح" و"التصدي لشتى أشكال الحمائية" و"وضع التنمية على رأس الأجندة الدولية وتمكين دول الجنوب العالمي من المشاركة العادلة في التعاون الدولي".



وأفادت وكالة "شينخوا" بأن زعماء دول "بريكس" أكدوا أن "الأحادية والتنمر يؤثران حاليا على النظام الدولي ويهددان القانون الدولي والقواعد الدولية المتبعة، وأن التجارة أصبحت أداة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، ما يقوض السلام والتنمية في العالم".



وحسب الوكالة، اتفق جميع الأطراف على مواصلة الاتصالات بشأن القضايا الدولية الملحة مثل الأزمة الأوكرانية والنزاع في قطاع غزة ودعم حل الدولتين من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



يذكر أن قمة "بريكس" عقدت بشكل افتراضي بمبادرة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمناقشة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد دول أعضاء في "بريكس"، وخصوصا فرض الرسوم التجارية المرتفعة.