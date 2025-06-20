عاجل مبالغ فلكية.. كشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل تنفق مئات الملايين من الدولارات يوميا على العمليات العسكرية ضد إيران.



ووفقا للصحيفة، قد تصل تكلفة شهر واحد من الحرب في إيران إلى حوالي 12 مليار دولار.

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وأشارت الصحيفة، نقلا عن خبراء لم تسمهم، إلى أن تكلفة اعتراض الصواريخ قد تصل إلى 200 مليون دولار يوميا. كما أن إعادة إعمار البلاد بعد الضربات الإيرانية قد تبلغ على الأقل 400 مليون دولار. كما لفتت إلى أن هذه النفقات قد تقوض قدرة إسرائيل على خوض حرب طويلة الأمد مع إيران.



وأضاف نفس المصدر: "يتم انفاق مئات الملايين من الدولارات يوميا في الصراع بين إسرائيل وإيران ".



كما قال الخبير في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يهوشوا كالينسكي، للصحيفة إن كل عملية تفعيل لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "قذيفة داوود" تكلف حوالي 700 مليون دولار. أما استخدام نظام الدفاع الجوي الآخر "سهم 3" فيبلغ حوالي أربعة ملايين دولار لاعتراض صاروخ واحد.



وأضاف كالينسكي للصحيفة أن بندا آخر في نفقات الجيش الإسرائيلي هو صيانة واستخدام مقاتلات إف-35، حيث تبلغ تكلفة ساعة الطيران الواحدة حوالي عشرة آلاف دولار.