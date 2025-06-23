خدعة الكوكب الأحمر؟ العلم يكشف سر لون المريخ الحقيقي

اللون الأحمر للمريخ ناتج عن أكسيد الحديد (الصدأ) الذي يغطي سطحه، تمامًا كما يحدث في الدم البشري. غير أن الصور التي التقطتها المسابر الفضائية تُظهر أن تضاريسه تميل إلى البني المحمر والترابي، مع مناطق قطبية بيضاء مغطاة بالجليد.
الأقطاب المريخية تتغير مع الفصول، حيث يذوب الجليد ويتسامي ثم يعاود التجمد، في دورة موسمية ديناميكية. كما أن الصور الملونة التي نراها غالبًا ما تكون غير حقيقية وتعتمد تقنية "الألوان الزائفة" لتعزيز التفاصيل العلمية.
رغم ظهوره أحمر في السماء، إلا أن المريخ عالم متعدّد الألوان والتضاريس، يمثل مختبرًا مفتوحًا لفهم تاريخ النظام الشمسي وربما آثار الحياة القديمة.
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