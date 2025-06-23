مع النقص المستمر في الأفراد.. ألمانيا تبحث إعادة التجنيد الإلزامي

وقال وزير الدفاع الألماني في تصريحات لمحطة "إي آر دي" التلفزيونية الألمانية إن الهدف لا يزال الخدمة التطوعية، مضيفا: "هدفي أن يتضمن القانون الذي سأقدمه قاعدتين يمكن تفعيلهما حال كانت الأعداد غير كافية".
وعلقت ألمانيا التجنيد الإجباري في عام 2011، ومع النقص المتزايد في عدد أفراد الجيش، ازداد النقاش حول إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة الإلزامية.
وأوضح الوزير أن الجيش الألماني يحتاج حاليا إلى حوالي 60 ألف جندي إضافي نشط، مشيرا إلى أنه من أجل تلبية هذا الطلب، فإنه يخطط لتحسين رواتب وظروف إقامة المتطوعين في الجيش.
وفي الوقت نفسه أوضح بيستوريوس أن الهدف طويل المدى يتمثل في بناء قوة احتياطية قوامها 200 ألف جندي، مشيرا إلى أن هذا الهدف قد يتطلب التجنيد الإجباري إذا لم يلبي التجنيد التطوعي هذا العدد.
وأكد بيستوريوس أنه في مثل هذه الحالة "لا ينبغي أن تكون هناك عملية تشريعية جديدة مطولة"، موضحا أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكنه "لا يستبعد ذلك".
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