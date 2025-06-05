عمال بفرنسا يرفضون نقل مكونات عسكرية لسفينة متجهة إلى إسرائيل

وقال كريستوف كلاريه، الأمين العام في نقابة "سي جي تي" لعمال الرصيف وموظفي الموانئ في خليج فوس، لوكالة الصحافة الفرنسية:"أُبلغنا صباحًا أن سفينة تعمل على خط بحري في المتوسط كان من المفترض أن تقوم بتحميل حاوية، يوم الخميس، بداخلها قطع لأسلحة رشاشة تصنّعها شركة يورولينكس. تمكّنا من تحديدها ووضعها جانبًا".
وأكد كلاريه أنه عندما يرفض عمال الرصيف تحميل البضائع، لا يمكن لغيرهم أن يقوم بذلك نيابة عنهم.
وشددت النقابة في بيان بالقول: "نحن مع السلام ونرفض كل الحروب".
ولم ترد شركة يورولينكس على اتصالات وكالة الصحافة الفرنسية، ورفضت سلطات الميناء التعليق.
وقد لقيت خطوة العمال ترحيب بعض الأحزاب اليسارية.
وكتب مانويل بومبار، النائب عن حزب "فرنسا الأبية" من أقصى اليسار، في منشور عبر منصة إكس:
"المجد لعمال ميناء مرسيليا-فوس. في جميع أنحاء العالم يتم تنظيم النضال من أجل وقف الإبادة في غزة!".
الجزيرة
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