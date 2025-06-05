الخميس 2025-06-05 11:16 ص
 

عمال بفرنسا يرفضون نقل مكونات عسكرية لسفينة متجهة إلى إسرائيل

ميناء مرسيليا-فوس بجنوب شرقي فرنسا
ميناء مرسيليا-فوس بجنوب شرقي فرنسا
 
الخميس، 05-06-2025 10:33 ص
الوكيل الإخباري- امتنع عمال الرصيف في ميناء مرسيليا-فوس بجنوب شرقي فرنسا عن تحميل مكونات عسكرية كانت ستُنقل إلى إسرائيل، اليوم الخميس، وذلك رفضًا للمشاركة في حرب الإبادة المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت نقابة عمالية أمس الأربعاء.اضافة اعلان


وقال كريستوف كلاريه، الأمين العام في نقابة "سي جي تي" لعمال الرصيف وموظفي الموانئ في خليج فوس، لوكالة الصحافة الفرنسية:"أُبلغنا صباحًا أن سفينة تعمل على خط بحري في المتوسط كان من المفترض أن تقوم بتحميل حاوية، يوم الخميس، بداخلها قطع لأسلحة رشاشة تصنّعها شركة يورولينكس. تمكّنا من تحديدها ووضعها جانبًا".

وأكد كلاريه أنه عندما يرفض عمال الرصيف تحميل البضائع، لا يمكن لغيرهم أن يقوم بذلك نيابة عنهم.
وشددت النقابة في بيان بالقول: "نحن مع السلام ونرفض كل الحروب".

ولم ترد شركة يورولينكس على اتصالات وكالة الصحافة الفرنسية، ورفضت سلطات الميناء التعليق.
وقد لقيت خطوة العمال ترحيب بعض الأحزاب اليسارية.

وكتب مانويل بومبار، النائب عن حزب "فرنسا الأبية" من أقصى اليسار، في منشور عبر منصة إكس:
"المجد لعمال ميناء مرسيليا-فوس. في جميع أنحاء العالم يتم تنظيم النضال من أجل وقف الإبادة في غزة!".

الجزيرة
 
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عربي ودولي عمال بفرنسا يرفضون نقل مكونات عسكرية لسفينة متجهة إلى إسرائيل

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