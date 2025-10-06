تراجع التمويل يُفقد "مفوضية اللاجئين" نحو 5 آلاف موظف في 2025

وقال غراندي في مستهل الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للوكالة إن "نحو 5000 من زملائنا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين خسروا وظائفهم هذا العام"، مشددا على أن ذلك يعادل "أكثر من ربع إجمالي القوة العاملة لدينا".
