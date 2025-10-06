الإثنين 2025-10-06 06:15 م
 

كامالا هاريس تطعن بفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة

كامالا هاريس تطعن بفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة
كامالا هاريس تطعن بفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة
 
الإثنين، 06-10-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري-   في تصريح مثير للجدل، شككت كامالا هاريس، المرشحة الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شرعية انتصار منافسها دونالد ترامب.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال كلمتها في ولاية تكساس حيث قالت: "كان هذا أصغر هامش فوز في تاريخ الانتخابات الرئاسية. إنه لا يملك تفويضا، هذا ليس تفويضا حقيقيا"، في إشارة إلى أنها تعتبر أن ترامب لم يحصل على دعم الأغلبية الساحقة من الأمريكيين، نظرا للفارق الضئيل الذي فاز به.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان قد انسحب من السباق الرئاسي في يوليو 2024 لصالح هاريس، وذلك بعد أدائه الضعيف في المناظرات مع ترامب الذي فاز في نهاية المطاف، على الرغم من إصرار بايدن ومحيطه طويلا على قدرته الكاملة على الاستمرار وعدم رغبته في التخلي عن محاولة إعادة انتخابه.

يذكر أن المرشح الجهوري دونالد ترامب تفوق على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بفارق نحو 5 ملايين صوت، في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الولايات المتحدة سنة 2024.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67.160 شهيدا

فلسطين ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67.160 شهيدا

ا

أخبار محلية ولي العهد يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

ا

أخبار محلية حسّان: ضرورة تطوير المنتج السياحي بما يعكس الصورة الحقيقية للأردن

الإعلام الغربي يصف ماكرون بـ"البطة العرجاء"

عربي ودولي الإعلام الغربي يصف ماكرون بـ"البطة العرجاء"

ا

فلسطين "اليونيسف": لا مكان آمناً في غزة والأوضاع من سيئ لأسوأ

ا

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الأعلى للسكان" ومنظمة "باثفايندر"

وفدا حماس وإسرائيل وصلا إلى شرم الشيخ لعقد مباحثات بشأن غزة

عربي ودولي وفدا حماس وإسرائيل وصلا إلى شرم الشيخ لعقد مباحثات بشأن غزة

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا



 
 





الأكثر مشاهدة