كامالا هاريس تطعن بفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة

جاء ذلك خلال كلمتها في ولاية تكساس حيث قالت: "كان هذا أصغر هامش فوز في تاريخ الانتخابات الرئاسية. إنه لا يملك تفويضا، هذا ليس تفويضا حقيقيا"، في إشارة إلى أنها تعتبر أن ترامب لم يحصل على دعم الأغلبية الساحقة من الأمريكيين، نظرا للفارق الضئيل الذي فاز به.
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان قد انسحب من السباق الرئاسي في يوليو 2024 لصالح هاريس، وذلك بعد أدائه الضعيف في المناظرات مع ترامب الذي فاز في نهاية المطاف، على الرغم من إصرار بايدن ومحيطه طويلا على قدرته الكاملة على الاستمرار وعدم رغبته في التخلي عن محاولة إعادة انتخابه.
يذكر أن المرشح الجهوري دونالد ترامب تفوق على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بفارق نحو 5 ملايين صوت، في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الولايات المتحدة سنة 2024.
