سوريا.. إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب السوري

وأوضحت اللجنة في القرار أن باب الطعون يُفتح على العملية الانتخابية (الدعاية الانتخابية – عملية الاقتراع وفرز الأصوات) حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين بتاريخ 6 تشرين الأول.
ولفتت اللجنة في قرارها إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية.
وكان 1578 شخصاً من الهيئات الناخبة على مستوى 50 دائرة انتخابية في عموم سوريا، بينهم 14% من النساء، قد ترشحوا لخوض هذه الانتخابات.
