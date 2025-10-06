الهند: حريق بمستشفى يودي بحياة 6 مرضى

وبحسب وكالة الأنباء الهندية، قال مسؤول بالمستشفى إن الحريق، الذي يُشتبه في أنه ناجم عن تماس كهربائي، بدأ في وحدة العناية المركزة بمستشفى "ساواي مان سينغ"، وسرعان ما امتد إلى جناح قريب في المجمع الطبي، ما أدى إلى انبعاث غازات سامة.
وأضاف أن 5 مرضى ما تزال حالتهم حرجة، بينما تم إجلاء 13 آخرين بأمان.
وأشارت الشرطة إلى أن هناك تحقيقًا يجريه مختبر البحث الجنائي سيُحدد السبب الدقيق للحريق.
