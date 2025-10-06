الإثنين 2025-10-06 02:19 م
 

الهند: حريق بمستشفى يودي بحياة 6 مرضى

جانب من الحريق
جانب من الحريق
 
الإثنين، 06-10-2025 12:53 م
الوكيل الإخباري-   لقي 6 مرضى على الأقل حتفهم في الهند، اليوم الاثنين، بعد اندلاع حريق في مركز بالمستشفى الرئيسي الذي تديره الحكومة في مدينة جايبور شمال غرب البلاد.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الهندية، قال مسؤول بالمستشفى إن الحريق، الذي يُشتبه في أنه ناجم عن تماس كهربائي، بدأ في وحدة العناية المركزة بمستشفى "ساواي مان سينغ"، وسرعان ما امتد إلى جناح قريب في المجمع الطبي، ما أدى إلى انبعاث غازات سامة.

وأضاف أن 5 مرضى ما تزال حالتهم حرجة، بينما تم إجلاء 13 آخرين بأمان.

وأشارت الشرطة إلى أن هناك تحقيقًا يجريه مختبر البحث الجنائي سيُحدد السبب الدقيق للحريق.
 
 
