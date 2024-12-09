غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على دمشق وريفها وحمص ودرعا وريف اللاذقية

وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات كانت تابعة للجيش السوري في منطقة عين منين بريف دمشق.
وشن الجيش الإسرائيلي أيضا غارات استهدفت مركز البحوث العلمية في برزة بمحيط دمشق، ومطار المروحيات في منطقة عقربا في العاصمة.
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