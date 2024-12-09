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غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على دمشق وريفها وحمص ودرعا وريف اللاذقية

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 09-12-2024 10:16 م

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر في سوريا مساء اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في دمشق وريفها، وقصف مستودعات كانت للجيش السوري في ريف اللاذقية، ومناطق أخرى.

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وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على منطقة يعفور في دمشق، وقصف مقر إدارة الحرب الالكترونية بالقرب من منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة.

 

كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت مستودعات كانت تابعة للجيش السوري في السومرية في دمشق، وأخرى في الكورنيش والمشيرفة ورأس شمرا في ريف اللاذقية.

وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات كانت تابعة للجيش السوري في منطقة عين منين بريف دمشق.

وشن الجيش الإسرائيلي أيضا غارات استهدفت مركز البحوث العلمية في برزة بمحيط دمشق، ومطار المروحيات في منطقة عقربا في العاصمة.

 
gnews

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