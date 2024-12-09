غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة على دمشق وريفها وحمص ودرعا وريف اللاذقية

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر في سوريا مساء اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في دمشق وريفها، وقصف مستودعات كانت للجيش السوري في ريف اللاذقية، ومناطق أخرى.

اضافة اعلان

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على منطقة يعفور في دمشق، وقصف مقر إدارة الحرب الالكترونية بالقرب من منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة.