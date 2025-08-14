فرض قيود على حركة الطيران جنوب غرب روسيا

وذكرت الوكالة في بيان صحفي أن "القرار جاء لأسباب الحفاظ على سلامة النقل الجوي، ليس هناك وقت محدد متوقع لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي، شركات الطيران جنوب غرب البلاد ستعيد جدولة رحلاتها أو تحويلها إلى مطارات بديلة لضمان استمرار حركة المسافرين".
