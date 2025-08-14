الخميس 2025-08-14 09:46 م
 

فرض قيود على حركة الطيران جنوب غرب روسيا

الخميس، 14-08-2025 07:30 م
الوكيل الإخباري-  فرضت سلطات الطيران الروسية، اليوم الخميس، قيودًا مؤقتة على حركة الطيران في مطار فولغوغراد ومطارات أخرى جنوب غربي البلاد، وفق ما أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية.اضافة اعلان


وذكرت الوكالة في بيان صحفي أن "القرار جاء لأسباب الحفاظ على سلامة النقل الجوي، ليس هناك وقت محدد متوقع لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي، شركات الطيران جنوب غرب البلاد ستعيد جدولة رحلاتها أو تحويلها إلى مطارات بديلة لضمان استمرار حركة المسافرين".
 
 
