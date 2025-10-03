للمرة الأولى منذ 60 عاما .. حاخام يهودي يترشح لعضوية مجلس الشعب السوري

وتجري الانتخابات البرلمانية في سوريا يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، وهي أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وسيتم انتخاب جزء من أعضاء المجلس بطريقة غير مباشرة عبر هيئات ناخبة، بينما يعين الرئيس أحمد الشرع ثلث أعضاء المجلس.
وكانت السلطات في دمشق قررت تأجيل الانتخابات في بعض المحافظات مثل السويداء، الحسكة، والرقة، بسبب الأوضاع الأمنية هناك.
وعقب انهيار النظام في ديسمبر 2024 بات بعض اليهود السوريين في الخارج يبادرون بزيارة سوريا مجددًا، وشهدت دمشق زيارات رمزية وعودة حاخامات للمرة الأولى منذ عقود.
روسيا اليوم
-
