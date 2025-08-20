الأربعاء 2025-08-20 08:38 م
 

فرنسا .. اعتقال جزائري بعد العثور على 4 جثث في نهر السين

الأربعاء، 20-08-2025 07:01 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الفرنسية عن إلقاء القبض على رجل، اليوم الأربعاء، بعد العثور على 4 جثث في نهر السين.اضافة اعلان


وأفادت صحيفة "باريزيان" يأنه تم إلقاء القبض على الرجل للاشتباه بارتكابه جرائم قتل متعددة، بعد العثور على أربع جثث في نهر السين قرب باريس.

وذكرت الصحيفة: "أُلقي القبض على رجل صباح اليوم وأودع السجن بتهمة "ارتكاب جرائم قتل متعددة".
وأضافت الصحيفة أن المعتقل جزائري الجنسية، يبلغ من العمر 25 عاما.

وفي الأسبوع الماضي، عُثر على 4 جثث في نهر السين على مشارف العاصمة الفرنسية.

وتعود الجثث لرجال بالغين، ولم تُثبَت أي صلة أو علاقة بين الجرائم الأربعة.

