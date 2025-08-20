فرنسا .. اعتقال جزائري بعد العثور على 4 جثث في نهر السين

وأفادت صحيفة "باريزيان" يأنه تم إلقاء القبض على الرجل للاشتباه بارتكابه جرائم قتل متعددة، بعد العثور على أربع جثث في نهر السين قرب باريس.
وذكرت الصحيفة: "أُلقي القبض على رجل صباح اليوم وأودع السجن بتهمة "ارتكاب جرائم قتل متعددة".
وأضافت الصحيفة أن المعتقل جزائري الجنسية، يبلغ من العمر 25 عاما.
وفي الأسبوع الماضي، عُثر على 4 جثث في نهر السين على مشارف العاصمة الفرنسية.
وتعود الجثث لرجال بالغين، ولم تُثبَت أي صلة أو علاقة بين الجرائم الأربعة.
روسيا اليوم
