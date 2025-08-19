الثلاثاء 2025-08-19 07:18 م
 

في دمشق .. الشرع يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي

الثلاثاء، 19-08-2025 05:49 م
الوكيل الإخباري-  استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، الثلاثاء، في دمشق وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور مسؤولين في الحكومة السورية.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشرع "استقبل في دمشق وفداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الداخلية أنس خطاب".

وكان الرئيس السوري قد استقبل في أبريل الماضي وفداً من الكونغرس الأميركي في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت الرئاسة السورية حينها أن الشرع التقى رفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركي، كوري لي ميلز، في قصر الشعب.

والسبت، أكد الشرع على وحدة الأراضي السورية، مستبعداً سيناريو تقسيم البلاد، قائلاً إن عوامله "غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا".

وقال الشرع في جلسة حوارية بحضور عدد من الوزراء، مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء في محافظة إدلب:

"من يطالب بالتقسيم في سوريا عنده جهل سياسي، وحالم، وكثير من الأحيان الأفكار الحالمة تؤدي بأصحابها إلى الانتحار".

وأضاف: "لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم، فيها رغبات عند بعض الناس لعملية تقسيم سوريا، محاولة إنشاء كانتونات سورية وداخلية، لكن منطقياً وسياسياً وعرقياً وعقلياً هذا الأمر مستحيل أن يحدث".

وحذّر الشرع من "التنافس السلبي والنهم خلف المناصب والتقاسم السياسي والبحث عن الأدوار"، مؤكداً أن ذلك يؤثر على بنية المجتمع، خاصة ونحن في مرحلة بناء الدولة التي لها ظروف مختلفة"، حسب قوله.

ولفت إلى أن "استقواء بعض الأطراف بقوى إقليمية، مثل إسرائيل، شيء صعب جداً، المنطقة الجنوبية ذات كثافة بشرية وأي عدو يريد الدخول إليها سيضطر أن يضع شرطياً على باب كل بيت، وهذا الشيء صعب في واقع الحال".

وبشأن الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، شدّد الشرع على أن الدولة ملتزمة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات في السويداء.

