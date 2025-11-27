قرار هام بشأن إلغاء التأشيرات بين روسيا والسعودية

وينص القرار على أنه "وفقا للمادة 11 من القانون الاتحادي بشأن المعاهدات الدولية الروسية، فإن مشروع الاتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل للتأشيرات بين البلدين، المقدم من وزارة الخارجية الروسية، قد تم الاتفاق عليه مع الهيئات التنفيذية المعنية، وخضع لمراجعة أولية مع الجانب السعودي".
هذا وكلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين البعثة الدبلوماسية بإجراء مفاوضات مع الجانب السعودي، لتفويض إدخال بعض التعديلات على مشروع الإعفاء من التأشيرة.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في يوليو الماضي أن اتفاقية إلغاء التأشيرات بين روسيا والسعودية في المراحل النهائية من الإعداد.
روسيا اليوم
