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قوات كييف تقصف بلدة في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف عنقودية أمريكية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 02-01-2025 02:43 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية مساء الأربعاء، بأن قوات كييف شنت هجوما بالذخائر العنقودية الأمريكية استهدف بلدة بانتيليمونوفكا في الجمهورية.

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وسبق أن أشار رئيس بلدية غورلوفكا إيفان بريخودكو، عبر قناته على تطبيق "تلغرام" إلى أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة قصف بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك.

وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في بيان: "استنادا إلى الشظايا المميزة التي تم العثور عليها في مكان القصف، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية صاروخا أمريكيا من طراز M30A1 (عنقودي) تم إطلاقه من راجمة صواريخ هيمارس الأمريكية".

ولفت سكان  خلال حديثهم مع وسائل الإعلام إلى أن القصف ألحق أضرارا بزجاج المباني المكونة من خمسة طوابق في جميع أنحاء الحي.

 
gnews

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