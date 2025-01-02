قوات كييف تقصف بلدة في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف عنقودية أمريكية

الوكيل الإخباري- أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية مساء الأربعاء، بأن قوات كييف شنت هجوما بالذخائر العنقودية الأمريكية استهدف بلدة بانتيليمونوفكا في الجمهورية.

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