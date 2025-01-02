قوات كييف تقصف بلدة في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف عنقودية أمريكية

وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في بيان: "استنادا إلى الشظايا المميزة التي تم العثور عليها في مكان القصف، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية صاروخا أمريكيا من طراز M30A1 (عنقودي) تم إطلاقه من راجمة صواريخ هيمارس الأمريكية".
ولفت سكان خلال حديثهم مع وسائل الإعلام إلى أن القصف ألحق أضرارا بزجاج المباني المكونة من خمسة طوابق في جميع أنحاء الحي.
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