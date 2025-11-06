مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة

الوكيل الإخباري- انطلاقاً من التزامها الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني، تواصل دولة الإمارات منذ عامين، عبر عملية "الفارس الشهم"، نهجها الإنساني الراسخ ودورها العالمي في مساندة الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث.

وفي فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة الذي أنهكته الحرب والاعتداءات، كانت الإمارات في طليعة الدول المانحة، إذ أسهمت عملية "الفارس الشهم 3" وحدها بما نسبته 42% من إجمالي المساعدات المقدمة للقطاع من مختلف دول العالم.



ومع حلول الذكرى الثانية لانطلاق العملية، استعرضت "الفارس الشهم 3" أبرز إنجازاتها ومشروعاتها خلال لقاء جماهيري واسع حضرته شخصيات سياسية ووطنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وشيوخ العشائر، مؤكدة استمرار الدعم الإماراتي المتواصل لأبناء غزة.



دعم إنساني شامل

تجسد عملية "الفارس الشهم 3" الدور الإنساني المتواصل لدولة الإمارات في غزة، عبر مشاريع إغاثية متكاملة تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والتخفيف من معاناتهم. فقد وفرت نحو 21 صهريج مياه محلاة لصالح مصلحة مياه بلديات الساحل، تغطي احتياجات ما يقارب 200 ألف نسمة وتنقل يومياً 150 ألف لتر من المياه، بما يعزز الأمن المائي للأسر المتضررة.



إغاثة غذائية مستمرة

وفي الجانب الغذائي، دعمت المبادرة 58 تكية تقدم أكثر من 15 ألف وجبة يومياً يستفيد منها نحو 750 ألف شخص، إضافة إلى تشغيل 8 مخابز تنتج يومياً 25.7 ألف ربطة خبز يستفيد منها أكثر من 128.5 ألف شخص، إلى جانب توزيع 20 ألف طرد إغاثي في 41 مخيماً بأنحاء القطاع.



تعزيز الاستجابة الطبية والمجتمعية

كما شملت المساعدات تزويد القطاع الصحي بسيارات إسعاف جديدة لرفع جاهزية فرق الطوارئ، ونفذت المبادرة خلال الفترة ذاتها 9 مبادرات إنسانية استفاد منها أكثر من 3,300 مواطن، في تجسيد عملي للدور الإنساني اللامحدود الذي تمارسه دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.